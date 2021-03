Fra landsholdsstjerne til modefyr.

Lasse Schøne har gjort sig sine overvejelser, om hvad der skal ske, når hans lange fodboldkarriere – formentlig snart – er forbi. Og i første omgang går hans planer på noget af et brancheskifte.

Den 34-årige midtbanekreatør vil nemlig kaste sig over sin største passion uden for fodbolden: mode.

»Jeg vil starte en butik i første omgang. Det ville være fedt selv at kunne designe noget, men det vil heller ikke være sådan, at jeg kommer med en ny kollektion hvert år,« siger Lasse Schøne til De Telegraaf i Holland, hvor han netop er skiftet til Heerenveen.

»Det er min passion, så derfor vil jeg prøve det, selvom mode er mere end kun at designe,« siger Lasse Schøne, som er skiftet fra Genoa i januar, og har kontrakt med Heerenveen til sommer, hvorefter et karrierestop godt kunne komme på tale.

Schøne, som kæmper for at komme med Danmark til EM til sommer, ser ikke sig selv blive i fodboldverdenen i første omgang, selvom han godt kunne se sig selv kaste sig over trænergerningen, når modeeventyret er prøvet af.

»Trænerjob plejede ikke at være noget for mig. Det er virkelig det sidste, jeg ville gøre, hvis jeg stoppede med at spille fodbold,« siger Schøne, som dog holder en dør åben:

»Jo ældre jeg bliver, jo oftere tænker jeg på det. Selvom jeg ikke har de rigtige trænerpapirer, kunne det nok være meget sjovt at arbejde med de unge en dag. Hvem ved? Men først vil jeg gøre noget helt andet.«