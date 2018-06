Lars Høgh er imponeret over, hvor hurtigt Kasper Schmeichel har vist storspil efter skadesperiode før VM.

Anapa. Kasper Schmeichel mødte ind til VM-forberedelserne efter at have misset Leicesters sidste fem Premier League-kampe på grund af en ankelskade, og set i det lys har målmanden præsteret på utrolig højt niveau for landsholdet.

Det mener landsholdets målmandstræner, Lars Høgh, som på forhånd var usikker på, hvor meget Schmeichel kunne belastes frem mod VM.

- Jeg synes, at Kasper har gjort det rigtig stærkt ved VM, også taget i betragtning af at han kom ind med en skade og ikke havde spillet i et stykke tid. Vi var alle sammen lidt usikre på, hvor han egentlig var.

- Da vi tjekkede ind 23. maj i Helsingør, var vi meget spændte på, hvor meget han egentlig kunne på banen, og efter planen skulle han kun være sammen med mig den første uge.

- Det har udviklet sig rigtig godt, og man har helt glemt, at han var skadet før VM, siger Lars Høgh.

Schmeichel blev bygget op i flere faser. Først med lidt "løs" træning, og siden med hårdere og hårdere belastning inden testkampene mod henholdsvis Sverige og Mexico før afrejsen til Rusland.

Siden fulgte en mere målmandsnørdet optakt til VM-kampene mod Peru og Australien.

Grundig forberedelse på de to modstandere har været en medvirkende årsag til, at Kasper Schmeichel kun er blevet passeret på et straffespark ved VM trods pres ned mod det danske mål.

- Vi har arbejdet meget med at kigge på, hvilke modstandere vi har skullet møde. Forberedelsen betyder meget i forhold til at kunne stemple op og være forudseende i sine indgreb.

- Altså skal man ud og tage en dybdebold på en australsk kontra? Og hvis man ikke skal, hvordan finder man så den rigtige position, så man kan dække for både afslutninger og indlæg? De ting har fungeret godt i kampene, siger Lars Høgh.

Særligt i 1-0-sejren over Peru udmærkede Schmeichel med flere gode refleksredninger, og målmanden holdt buret rent for femte landskamp i træk.

Stimen stoppede mod Australien efter endnu en kamp med mange farlige situationer foran det danske mål.

- Vi har generelt givet flere chancer væk i de to VM-kampe end i de fire testkampe op til. Alle vil det meget mere ved et VM end i testkampe.

- Det er fedt, at Kasper har vist, at han så har været der, når chancerne så er opstået, siger Lars Høgh.

Målmandstræneren stod selv to af Danmarks kampe ved VM i 1986.

/ritzau/