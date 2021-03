Danske Kasper Schmeichel får ikke den kredit, han fortjener.

Sådan lyder vurderingen fra Brendan Rodgers, der er Schmeichels manager i Leicester.

»Han er en verdensklassemålmand for mig. Han var en spiller, som jeg virkelig så frem til at arbejde med. Han har en utrolig appetit på spillet stadig, og han er utrolig sulten efter succes.«

»Han er en emotionel spiller, som har hjertet udenpå trøjen. Han vil altid det bedste for klubben og vil gerne forbedre sig. For mig har han alt,« siger Rodgers i et interview med TV3 Sport (du kan se klippet øverst i denne artikel).

Rodgers bliver derefter spurgt, hvorfor han tror, at omverdenen ikke anerkender Kasper Schmeichel i tilstrækkelig grad.

Hertil lyder managerens svar:

»Nogle gange er det fordi, at han sætter et niveau og en standard, som folk bare accepterer. Nogle gange – hvis du ikke spiller for en top seks-klub – så har du ikke det fokus på dig,« siger Rodgers til TV3 Sport.

Kasper Schmeichel kan passende vise prøver på sine evner, når Danmark onsdag aften møder Østrig i VM-kvalifikationen. Den kamp kan du følge live her på bt.dk.