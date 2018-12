Efter fyringen af José Mourinho og en række traurige år, er Mægtige Manchester United på jagt efter en sportsdirektør, som kan bringe klubben tilbage til storheden.

Den stilling overvejer den danske United-legende Peter Schmeichel at lægge billet ind på.

»Jeg tænker faktisk på at smide mit navn i puljen,« siger Peter Schmeichel i et interview til BBC efter Uniteds 5-1-sejr over Cardiff i Ole Gunnar Solskjærs forrygende første kamp i spidsen for De Røde Djævle.

»Det er en hård ting at finde ud af om en selv. Alle kigger på én, og man bliver kontrolleret, og det er jeg ikke bange for. Det er en stor ændring i forhold til det, jeg har lavet, men jeg ønsker virkelig at komme tilbage til fodboldverdenen på et tidspunkt.« uddyber Schmeichel, som vandt et hav af titler i Manchester United i årene 1991 til 1999.

Peter Schmeichel - her med kæresten Laura von Lindholm - overvejer at vende tilbage til Manchester United.

Efter hans karrierestop i 2003 har 55-årige Peter Schmeichel, som har spillet 129 landskampe og vundet EM-guld for Danmark, haft forskellige arbejdsmæssige funktioner i periferien af fodboldens verden.

Han har i flere år været tv-vært på forskellige underholdningsprogrammer samt TV3’s Champions League-dækning, ligesom han bliver brugt som fodboldekspert på britisk tv.

Men nu er han brændt varm på idéen om måske for alvor at vende tilbage til maskinrummet i sin hjerteklub, Premier League-giganterne Manchester United.

»Jeg overvejer, om jeg har kvalifikationerne. Og hvis jeg kommer op med et positivt svar, så vil jeg gerne bringe mit navn i spil. Det vil jeg bruge julen og nytåret til at tænke over,« siger han i interviewet med BBC.

Manchester United vandt lørdag med 5-1 over Cardiff i Premier League i Ole Gunnar Solskjærs debutkamp som manager for klubben.

Nordmanden, som Schmeichel også var holdkammerat med, har fortalt, at hans store inspiration er Uniteds legendariske manager Sir Alex Ferguson.

Ham ser Schmeichel også fortsat op til.

«Det vigtigste er at få Manchester Uniteds kultur og identitet tilbage. Jeg vil gerne, at jobbet går til en, der har spillet der, og kan bringe noget af den der Sir Alex-mentalitet tilbage til hele fodboldklubben,« siger den tidligere målmand om managerposten i United, som permanent skal besættes til sommer.