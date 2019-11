Den første landskamp nogensinde i Parken endte for 11-årige Sebastian i tårer.

»Jeg begyndte jeg bare at græde, fordi jeg var så glad,« fortæller han.

For Sebastian havde en mission i fredags. Og kulminationen kom faktisk først i minutterne efter Danmarks EM-kvalifikationskamp mod Gibraltar.

Takket være målmand Kasper Schmeichel.

Kasper Schmeichel var selvfølgelig i startopstillingen til landskampen mod Gibraltar i Parken i fredags. Foto: Lars Møller Vis mere Kasper Schmeichel var selvfølgelig i startopstillingen til landskampen mod Gibraltar i Parken i fredags. Foto: Lars Møller

Planen var simpel. Sebastian ville have den danske landsholdsmålmands venstre handske.

»Vi var også nede og se kampen i Gibraltar, og efter kampen gav han mig sin højre. Jeg ville godt have begge to, fordi jeg samler på målmandshandsker,« fortæller Sebastian.

Derfor havde han slæbt et hjemmelavet skilt med til fodbold i fredags, hvorpå der stod 'Schmeichel, må jeg få din venstre handske?'. Lavet sammen med en ven, bogstaverne formet af malertape på et stykke pap.

Og den 11-årige Skovlunde-dreng havde forberedt sig yderligere. Han havde aftalt med DBUs fankoordinator Anders Hagen, at han skulle komme ned til 'tårnet' nederst på den ene tribune mod slutningen af kampen.

Her stod Sebastian så klar med sit skilt, da Kasper Schmeichel sammen med resten af de danske landsholdssspillere kom ud og jublede med tilskuerne efter 6-0-sejren.

»Jeg troede lidt på det, men jeg var virkelig spændt. For det kunne jo være, at han havde lavet en aftale med en anden,« siger Sebastian.

Men det lykkedes. Kasper Schmeichel gav ham en handske. Og så kom reaktionen.

»Jeg blev virkelig glad og tænkte, at det her kan ikke være rigtigt. Lige efter stod jeg bare og græd, og så var der alle mulige, der sagde tillykke og sådan noget. Jeg stod bare og sagde 'tak' hele tiden,« siger Sebastian.

En tydeligt rørt Sebastian fik Kasper Schmeichels handske efter Danmark-Gibraltar. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere En tydeligt rørt Sebastian fik Kasper Schmeichels handske efter Danmark-Gibraltar. Foto: Niels Christian Vilmann

Og det gav faktisk ikke noget skår i glæden, at Kasper Schmeichel tilsyneladende ikke havde helt styr på sine handsker.

»Den venstre gav han faktisk til en anden. Så han gav mig faktisk den højre, så nu har jeg to højre-handsker,« siger Sebastian.

Det var Casper Valentin Jespersen, der havde sin papsøn Sebastian med i Parken. Han overværede ikke selv øjeblikket, da handske-udsvekslingen, fordi han selv stod længere oppe på tribunen.

Men fodboldfanen har overværet, hvordan Sebastians tårer og Kasper Schmeichels handske siden har vakt stor opmærksomhed på sociale medier. Ikke mindst fordi et billede af øjeblikket er blevet lagt ud på landsholdets egen Instagram-profil. Lige som den kendte influencer Anders Hemmingsen også samme sted har delt billederne.

»Sebastian er sådan en type, der snakkede med alt og alle, når han først kommer i gang. så det undrede mig ikke, at han fik tiltusket sig et komme ned og stå med sit skilt. Jeg blev da også utroligt glad for at se, at hans mission var lykkedes,« siger Casper Valentin Jespersen:

»Men jeg havde ikke regnet med, at Sebastians tudefjæs skulle deles og likes 100.000 gange på sociale medier.«

For Sebastians vedkommende bliver det ikke sidste gang, at han skal til fodbold i Parken for at se Danmark.

»Det var virkelig vildt og prøve at se sit eget land spille på vores hjemmebane og vores eget stadion. det blev man bare glad for, og det gav en god gejst inde i kroppen,« siger den 11-årige dreng.