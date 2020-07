Peter Schmeichel lægger ikke fingrene imellem.

»Der er nogle spillere i klubben, som vi helt sikkert ikke vil have her,« siger han.

Sådan lyder det fra den tidligere danske målmand i Manchester United i en chat med klubbens egen tv-station ifølge Mirror. Her er han blevet bedt om sætte ord på den nuværende situation hos Premier League-giganterne, der stadig står hans hjerte nært.

Han nævner ingen navne, men Peter Schmeichel understreger, at der venter et vigtigt arbejde i det kommende transfervindue. Men ikke så meget på indkøbssiden.

»Jeg har sagt det siden Ole (manager Gunnar Solskjær, red) kom til, at hans vigtigste job ikke er at hente nye spillere, men at skille sig af med spillere,« siger Peter Schmeichel:

Han bliver skruer yderligere op for kritikken med denne svada:

»De er her ikke for at spille for klublogoet. De er der bare for at skabe sig et navn,« siger Peter Schmeichel:

»Jeg læste om én spiller, der ville lave et brand for sig selv som Beckham, og det er i virkeligheden chokerende. Men der er spillere, der ikke hører hjemme i omklædningsrummet.«

Manchester United ligger i øjeblikket på en femteplads og jagter en top fire-placering, der kan sende klubben i Champions League i næste sæson.

Og Peter Schmeichel godkender det job, som Ole Gunnar Solskjær hidtil har lavet, siden han kom til klubben. Også i forhold til at få de pågældende spillere af vejen.

»Jeg synes, at Ole har gjort det virkeligt godt med at få dem ud af billedet, så vi kun bliver mindet om dem i en snak som den her, eller når vi læser om truppen,« siger Peter Schmeichel.