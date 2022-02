Kasper Schmeichel har haft en glorværdig karriere i Leicester, men han er usikker på, om karrieren også skal slutte der.

Oliver Kahn, Iker Casillas og far Peter Schmeichel er alle målmænd, som Kasper Schmeichel ser op til, blandt andet grundet deres lange karriere i samme klub.

Det siger han til Daily Mail.

35-årige Kasper Schmeichel har været i Leicester siden 2011 og var med til at vinde Premier League i 2016 samt FA Cup og Super Cup i 2021.

Men den danske målmand hungrer efter mere.

»Jeg vil hellere vinde trofæer. Når jeg går på pension, vil jeg ikke se tilbage på de gange, vi blev nummer fire.«

Schmeichel har i dag tre børn med hustruen, Stine, og hvad fremtiden byder på, afhænger også af familien.

»Alle mine helte og inspirationer spillede godt i deres 40ere, så måske vil jeg prøve et andet sted. Jeg ved ikke, hvad der er rundt om hjørnet, vel? Jeg har en familie, som jeg skal tage mig af og sætte først på et tidspunkt,« fortæller han.

Trods flere titler har tiden i Leicester dog også budt på nedture for Schmeichel.

I oktober 2018 mistede klubbens ejer, Vichai Srivaddhanaprabha, livet i et tragisk helikopteruheld.

I 2021 oplevede Schmeichel først Christian Eriksens kollaps i Parken i sommer under EM-slutrunden, og i december mistede han sin gode ven og mentor – den danske målmandslegende Lars Høgh.

Lars Høgh var blandt andet målmandstræner på det danske landshold, og Schmeichel havde kendt Høgh hele livet.

»Han plejede at sige, at der er antal på alt i livet. Et antal på, hvor mange gange du står op, trækker vejret, hvor mange gange du går på banen, hvor mange gange du spiller. Den dag han fortalte mig, han var blevet ramt af kræft, ramte det mig virkelig. At antallet bliver kortere for os alle. Der fik jeg det virkelig sådan: 'Nu forstår jeg det',« fortæller Schmeichel.

Kasper Schmeichel har spillet 456 kampe for Leicester, og han er den spiller med flest kampe for den engelske klub.