Den tidligere Manchester United-målmand Mark Bosnich er begejstret for rygtet om, at Kasper Schmeichel er på vej til den engelske storklub.

Det siger han i et interview med Sky Sports.

»Det ville være et fantastisk skifte for Kasper Schmeichel, synes jeg.«

»I forhold til Manchester United ville de få en målmand, som – når han spiller godt – er lige så god som enhver anden målmand i Premier League.«

»Han har vundet en titel med Leicester, han har været meget konsistent på internationalt niveau i lang tid, og han performede rigtig godt for Leicester i Champions League,« siger Mark Bosnich om den danske landsholdsmålmand.

Rygtet om Kasper Schmeichel og Manchester United blev lanceret af engelske The Sun, der ikke ligefrem er kendt for sin store troværdighed.

Historien ramte dog hurtigt de fleste store engelske medier, og Mark Bosnich kan sagtens se rygtet blive til virkelighed.

Også selv om Manchester United skulle vælge at beholde spanske David de Gea, der ikke har haft nogen god sæson mellem stængerne.

»Det ville være et fantastisk skifte for begge parter, selv hvis de beholder David de Gea. At have en med Schmeichels kvaliteter til at kæmpe om pladsen med David de Gea ville løfte hele niveauet,« siger Bosnich, før han endnu en gang lovpriser Schmeichels niveau:

»Når han spiller op til sit bedste, hvilket er mere reglen end undtagelsen, er Kasper Schmeichel lige så god som enhver anden i Premier League.«