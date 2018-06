Det sensationelle mesterskab med Leicester i 2016 har givet Kasper Schmeichel troen på dansk VM-guld.

Brøndby. Fodboldlandsholdets førstemålmand, Kasper Schmeichel, ser yderst optimistisk på Danmarks deltagelse ved den kommende VM-slutrunde i Rusland.

Målmanden mener, at succeskriteriet for den danske deltagelse er at vinde verdensmesterskabet, og han har en tro på, at det kan ske.

Det siger han i forlængelse af lørdagens 2-0-sejr over Mexico på Brøndby Stadion i generalprøven før slutrunden.

- Succeskriteriet er at vinde VM.

- Selvfølgelig tror jeg, at vi kan vinde VM. Hvis jeg ikke troede på det, hvad er pointen så?

Det er Schmeichels medvirken i Leicesters sensationelle engelske mesterskab i 2015/16-sæsonen, der giver målmanden en tro på, at hans næste store triumf kun er syv VM-kampe væk.

- Man må huske, hvad der skete i 2016, for der vandt vi noget, som ingen troede, at vi kunne vinde. Det vil altid gøre, at jeg har troen på det bedste.

- Jeg går aldrig ind til noget, om det så er et spil Uno, eller hvad det er, uden tro på, at jeg kan vinde, siger Schmeichel.

Det er fællesskabet på det danske landshold, som skal bane vej for en VM-triumf, mener han.

- Vi er et godt fodboldhold, et rigtig godt fodboldhold. Vi er en god enhed, og vi spiller effektivt og godt fodbold. Vi leverer rigtig gode præstationer, og vores sammenhold kan drive os langt.

- Min erfaring er, at når man har et hold, som fungerer rigtig godt på banen, så fungerer det også rigtig godt uden for banen.

- Når man er samlet i lang tid, er det vigtigt, at man kommer godt ud af det med hinanden. Stemningen er altid god, og det kan man også se på de kampe, som vi spiller, siger målmanden.

Danmark har ikke tabt i de seneste 15 landskampe.

