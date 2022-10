Lyt til artiklen

Kasper Schmeichel var ikke på plads i målet, da Nice torsdag var på besøg hos FC Slovacko.

Til gengæld er det danskeren, der efterfølgende har stjålet overskrifterne.

Efter kampen gik Schmeichel nemlig hen til Slovackos målmand Filip Nguyen, som havde spillet en uheldig hovedrolle i kampen. Det skriver det tjekkiske medie iDNES.

Den tjekkiske målmand droppede fælt kort inden i anden halvleg, hvor et skud fra den udlånte Arsenal-spiller Nicolas Pépé gik gennem målmandens ben.

I stedet for at Schmeichel gik i omklædningsrummet efter kampen for at fejre sejren, gik han hen til en knust Filip Nguyen.

»Han overraskede mig positivt. Han forsøgte at opmuntre mig og sige, at vi er mennesker, og at der sker fejl. Det er ikke en selvfølge, at så stor en målmand kommer til dig. Det opmuntrede mig,« siger Filip Nguyen, som heller ikke lægger skjul på, at han havde håbet, at den danske landsholdsmålmand ville starte inde.

»Han er min yndlingsmålmand. Han kunne have gået i omklædningsrummet for at fejre sejren, men kom for at støtte mig. Han viste, at han ikke kun er en fantastisk målmand, men også en fantastisk person.«

Nice og Schmeichel vandt kampen 1-0, og er lige nu toer i Conference Leagues gruppe D, hvor de ligger a point med Partizan fra Serbien.

FC Slovacko ligger sidst i gruppen med et enkelt point efter tre kampe.