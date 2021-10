Kasper Schmeichel har igennem flere år været en sikker fast skanse for det danske landshold – men han ville gerne have flere landskampe på cv'et.

Lørdag i VM-kvalifikationskampen mod Moldova runder han ellers et skarpt hjørne i opgøret, der bliver hans 75. kamp for Danmark.

»Det er en stor ære som alle andre landskampe, men jeg føler stadig, det måske er 25 for lidt,« siger Schmeichel.

34-årige Schmeichel fik først sin debut i 2013 efter at have været en del af landsholdet som reserve hidtil – blandt andet under EM i 2012. Og han så gerne, han var kommet til posten lidt før.

Kronprinsesse Mary og Kasper Schmeichel laver optagelser til "Antibulli Fodbold" før mixed zone og træning med herrelandsholdet i fodbold i Helsingør onsdag den 6. oktober 2021. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har drømt om at spille for landsholdet hele mit liv, og jeg følte egentlig ikke, jeg fik den chance, jeg fortjente. Jeg skulle vente mange år. Det har bare givet lysten til at spille endnu mere og repræsentere sit land,« siger Schmeichel og fortsætter:



»Antallet af landskampe betyder ikke så meget, men følelsen af at ville spille for landsholdet og ikke få chancen var svær som ung spiller. Men som alt i livet skal du have tålmodighed, du skal ikke lade det fjerne motivation –tværtimod,« siger Schmeichel.

Men nu nyder han at være en del af et historisk succesfuldt landshold, der er braget igennem siden den store EM-sommer, der banede vejen for et folkeligt gennembrud.

Nu er interessen eksploderet.

»Det er dét, vi har gået og drømt om i så mange år. Vi var i en periode, hvor kærligheden til landsholdet og landsholdsfodbold ikke var så stor. Det har vi arbejdet meget på at lave om på. Det kommer altid an på spillet og resultaterne, men selvfølgelig også vores åbenhed og villighed til at vise vores personlighed til omverdenen,« siger landsholdskeeperen.

Han mener, landsholdet er nået til en identitet, hvor de giver meget af sig selv.

»Jeg tror, man som ung spiller er meget påpasselig, når man står og snakker med sådan nogle som jer (pressen, red.). Af gode grunde nogle gange. Men jeg tror, landsholdet er nået dertil, hvor vi er tilpas med os selv og har fundet vores identitet. Det giver rig mulighed for at blive vist. I sommer havde vi en platform, der kunne vise det. Det var på en helt anden måde, det kom frem, men folk har lagt mærke til det alle steder. De har lagt mærke til, hvordan vi som danskere alle stod sammen. Og når tingene bliver svære, viser man virkelig sine værdier,« siger Schmeichel.

Danmark flyver fredag til Moldova inden opgøret lørdag. Tirsdag venter Østrig i Parken.

To sejre vil give dansk VM-deltagelse næste december i Qatar.