Kasper Schmeichel reddede to gange i straffesparkskonkurrencen, da Leicester gik videre i Liga Cuppen.

Kasper Schmeichels Leicester er blandt de sidste fire hold i den engelske Liga Cup.

Det står klart, efter at danskerens klub onsdag aften slog Everton på udebane i en straffesparkskonkurrence, hvor Schmeichel reddede to af forsøgene.

Den ordinære spilletid i kvartfinalen var endt 2-2, og vinderen skulle dermed findes i en duel fra 11-meterpletten.

Her reddede Schmeichel Evertons to første spark fra henholdsvis Genk Tosun og Leighton Baines, mens målslugeren Jamie Vardy sparkede det afgørende straffe i nettet.

I semifinalen venter Aston Villa, der gik videre til semifinalen tirsdag med en 5-0-sejr over et purungt Liverpool-hold, mens alle Liverpools stjerner var i Qatar til VM for klubhold.

Duellanterne i semifinalerne blev fundet ved en lodtrækning, der fandt sted umiddelbart efter onsdagens kampe.

Her blev Manchester-klubberne United og City parret til et lokalt semifinalebrag.

Onsdag aften vandt Manchester United 3-0 hjemme på Old Trafford over Colchester, mens Manchester City tog fra mødet med Oxford med en 3-1-sejr.

Hos Manchester United blev onsdagens kamp spillet, dagen før at Ole Gunnar Solskjær torsdag kan fejre etårsdagen for sin ansættelse som midlertidig manager.

Det fejrede hans mandskab ved at slå holdet fra den fjerdebedste række, men i første halvleg lurede overraskelsen, da holdene gik til pause med 0-0.

Uniteds stjerner slog dog til i anden halvleg, hvor Marcus Rashford efter en dribletur gennem Colchester-feltet hamrede bolden sikkert i mål til 1-0 og åbnede scoringen.

Ti minutter inde i anden halvleg øgede et selvmål af gæsternes Ryan Jackson Uniteds føring til 2-0, før Anthony Martial lukkede og slukkede med et nemt mål til 3-0.

João Cancelo scorede en gang og Raheem Sterling to i Manchester Citys sejr.

/ritzau/