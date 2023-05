Peter Schmeichel kunne slet ikke lide det, han så fra Manchester United-profilen Antony torsdag aften.

Den driblestærke brasilianer kom i tumult med Brightons Lewis Dunk, men han slap med et gult kort for sin voldsomme reaktion.

Og det var yderst heldigt, mener Peter Schmeichel, der raser over Antonys opførsel.

Det gør han ifølge The Sun.

Antony raser. Foto: IAN WALTON Vis mere Antony raser. Foto: IAN WALTON

»Jeg kan ikke lide reaktionen, det er vanvittigt, og han er en heldig, heldig dreng for at blive på banen, fordi det er et rødt kort, der er ingen tvivl om det.«

»Det kan du ikke gøre. Det kan du ikke som Manchester United-spiller, du skal opføre dig ordentligt,« fortæller Peter Schmeichel.

Utallige Brighton og Manchester United-spillere stormede hen til Antony og Lewis Dunk. Nogle så ud til at ville slås, mens andre forsøgte at trække kamphanerne fra hinanden, inden dommeren gav begge spillere en advarsel. Se hele episoden i videoen over artiklen.

Brighton vandt kampen 1-0.