Fodboldstjernerne Kasper Schmeichel og Pernille Harder går ind i ny kampagne mod mobning sammen med Kronprinsesse Mary.

Kampagnen hedder ’Antibulli Fodbold’ og er skabt som et samarbejde mellem DBU og Mary Fonden, som allerede har lignende projekter kørende med ’Antibulli Håndbold’ og ’Antibulli Svømning’.

Kasper Schmeichel fortæller, at han ikke altid selv har været den, der er gået forest i kampen for at få alle med i fællesskabet.

Men at han som far til to kan se det forfærdelige i, at nogle børn mobbes og holdes udenfor – eksempelvis når de spiller fodbold.

»Jeg er selv far til to børn, og jeg ville ikke kunne holde ud, hvis de blev holdt udenfor. Men jeg kan godt se, at jeg ikke altid selv var så inkluderende som barn, da det mest handlede om at være den bedste. Det ville jeg gerne lave om, for fodboldens fællesskab skal være for alle, uanset hvor du kommer fra,« siger Kasper Schmeichel i en pressemeddelelse.

En undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier lavet for Mary Fonden viser, at mobning og eksklusion har ført til, at hvert tiende barn har valgt at stoppe til fodbold og andre fritidsaktiviteter det seneste år.

Det skal der laves om på, fortæller Pernille Harder.

»Sammenholdet betyder alt for fodboldglæden. Man skal glæde sig til at være sammen med sine holdkammerater, for fodbold handler ikke kun om at vinde. Det handler også om at have et sjovt samvær og have det sjovt med sine holdkammerater«, siger hun.

Danmarks Pernille Harder tilslutter sig kampen mod mobning.

Kronprinsesse Mary glæder sig over, at fodbolden nu også har tilsluttet sig kampen mod mobning gennem idræt.

»Vi er meget glade for, at vi sammen med DBU nu kan lancere ’Antibulli Fodbold’, der kan bidrage til at skabe bedre trivsel og forhindre mobning i børnefodbolden.«

» Det er så vigtigt, at glæden ved at gå til fodbold ikke bliver ødelagt af mobning eller af, at nogen holdes udenfor. Med Antibulli Fodbold vil vi styrke fællesskabet, så alle føler sig som en del af holdet,« siger Kronprinsessen.

Tidligere har kampen mod mobning via Mary Fonden været repræsenteret af blandt andre håndboldstjernen Mikkel Hansen, der sammen med Kronprinsessen er stået tydeligt frem med budskabet ved flere lejligheder.