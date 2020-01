Fredag kunne B.T. afsløre, at Jon Dahl Tomasson bliver ny cheftræner i Malmö FF, og dermed stopper som assistenttræner på landsholdet et halvt år inden sommerens EM på hjemmebane.

Noget, B.T. spurgte den danske landsholdskeeper, Kasper Schmeichel, til lørdag aften.

Det skete i forbindelse med det store gallashow 'Sport 2019' i Jyske Bank Boxen i Herning.

Her blev han spurgt til sine tanker omkring, at Jon Dahl ifølge B.Ts oplysninger skifter det danske landshold ud med den svenske klub.

Jon Dahl Tomasson. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Jon Dahl Tomasson. Foto: Niels Christian Vilmann

»Det er første gang, jeg hører om det. Jeg ved ikke, om jeg kan stole på B.T.'s kilder, det ved I nok mere om end mig. Men det har jeg ingen kommentar til lige nu, da det er første gang, jeg hører om det,« svarede Kasper Schmeichel med et lille smil.

Noget som landsholdsmålmanden til gengæld havde flere ord til var hans eget 2019, som har været fyldt med succesoplevelser på det sportslige plan:

»Det har været et udmærket år. Vi ligger i en fin position lige nu med Leicester, og vi har kvalificieret os til nok det vigtigste EM, nu det er på hjemmebane. Så det er ganske fint,« sagde Schmeichel.

Målmanden er selv nomineret til en pris til lørdagens Sport 2019. Her skal han op imod Christian Eriksen og Thomas Delaney om hæderen som Årets Fodboldspiller 2019.

De sidste to år har Christian Eriksen vundet prisen, men målmanden håber på, at han bryder den danske stjernes stime:

»Man må håbe, jeg slår ham af pinden i dag. Ej, det er selvfølgelig altid en ære at være nomineret, og det er altid svært at slå en målscorer som Christian Eriksen, så det er noget, os defensive spillere har svært ved. Men det er selvfølgelig en ære at være nomineret med dem (Delaney og Eriksen red.)«

Leicester spiller i FA Cuppen lørdag aften mod Wigan, men Schmeichel har fået lov at tage til Herning:

»Jeg fik fri. Det er sjældent, at man får lov at tage til de her ting. Men jeg skulle ikke spille,« sluttede Kasper Schmeichel.