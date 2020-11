Kasper Schmeichel er stolt af sin hustru Stine Schmeichel, der sammen med blandt andre Christian Eriksens bedre halvdel, Sabrina Kvist, netop har doneret en stor pose penge til udsatte børn via 'Fodboldfonden'.

Donationen løber samlet set op i 230.000 kroner, som 'Fodboldfonden' sammen med Røde Kors sender videre til 425 udsatte børn, der via den økonomiske håndsrækning får hjælp til at holde børnefødselsdag.

Pengene kommer blandt andet fra overskuddet på 30.000 kroner fra salget af bøgerne 'Læs med Landsholdet', der senest handlede om spillerne Robert Skov, Kasper Dolberg, Mathias Zanka Jørgensen og Simon Kjær.

Arbejdet med at hjælpe udsatte børn startede for et par år tilbage, og Kasper Schmeichel ser med beundring til, når hustruen Stine Schmeichel, der er medstifter af 'Fodboldfonden', arbejder med velgørenhedsprojektet.

»Jeg er sindssygt stolt af hende og de andre piger og alle i Fodboldfonden. Det arbejde, de gør, er fantastisk,« siger Kasper Schmeichel til B.T. på lørdagens pressemøde før landskampen mod Island søndag i Nations League.

»Jeg ser fra første hånd derhjemme, hvor meget arbejde der bliver gjort. Og hvor meget tid og kræfter som hun og de andre i fonden lægger i det. Det er fantastisk, at hun bruger så meget energi på det,« fortsætter Kasper Schmeichel.

Kasper og Stine Schmeichel ses her ved 'den røde løber' før DR's Sport 2019-show i Jyske Bank Boxen i Herning. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Kasper og Stine Schmeichel ses her ved 'den røde løber' før DR's Sport 2019-show i Jyske Bank Boxen i Herning. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Han og kollegaerne fra herrelandsholdet har fra start støttet projektet ved at fortælle deres historier i letlæsningsbøgerne, som udgives i samarbejde med forlaget Carlsen.

»Vi støtter selvfølgelig op om det, og det går til et rigtig godt formål,« siger landsholdets førstemålmand.

Anfører Simon Kjær fortæller om sig selv i bøgerne.

Han er glad for at støtte projektet, som også har til hensigt at hjælpe børn, der har svært ved at læse.

En udfordring, Simon Kjær selv sad med i folkeskolen, da han var barn.

»Når jeg selv har haft problemer med det (at læse, red.), da jeg gik i skole, så var det meget nemt for mig at dele min historie. Det er et stort privilegium, at vi kan hjælpe og støtte de her personer,« siger han.