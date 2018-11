Kasper Schemichel har stadig svært ved at forstå, hvad der skete den forfærdelige oktobernat, hvor Leicesters ejer mistede livet i en helikopterulykke.

»Jeg ved ikke, om jeg helt har reageret endnu. Det kommer nok på et tidspunkt.«

Den danske landsholdsmålmand har til Eurosports optakt til aftenens Nations League-kamp mod Wales sat uddybende ord på den frygtelige ulykke, han var vidne til den 27. oktober, hvor Leicesters ejer, Vichai Srivaddhanaprabha, og fire andre omkom i en helikopterulykke.

Kasper Schmeichel stod på banen, da helikopteren med de fem personer lettede og ganske få sekunder efter spandt ukontrollerbart og styrtede ned.

Den danske målmand havde gæster med på King Power Stadium, som han havde vist rundt på stadion. Sammen med dem stod han på banen, da helikopteren lettede.

»Vi vinkede farvel til dem. Og så ser vi det hele ske. Jeg har set det 100 gange. Man vidste, der var noget galt, da den stod stille i luften. Det plejde den aldrig at gøre. Så vi vidste, der var noget galt,« fortæller han til Eurosport.

Det blev siden da rapporteret, at Kasper Schmeichel var blandt de første ved ulykkesstedet. Han løb gennem stadiongangene og kom meget tæt på den forulykkede helikopter. Her blev han holdt tilbage af en sikkerhedsvagt og en betjent.

»Det var rimelig tydeligt meget hurtigt, at det var svært for nogen, eller næsten umuligt for nogen, at overleve det.«

Selvom Schmeichel ikke har haft den reaktion, han regner med kommer på et tidspunkt, så har han haft tid til at reflektere over både sin egen tilværelse som fodboldspiller, og hvad Vichai Srivaddhanaprabha har haft af betydning for danskerens karriere.

»Jeg havde ikke haft det liv, jeg har i dag, hvis det ikke var for ham. Min karriere før ham var op og ned. Han gav mig stabilitet i mit personlige liv, men også i mit fodboldliv. Jeg følte mig velkommen, og det havde jeg ikke følt mig i meget langt tid på det tidspunkt.«

»Det hele kan være overstået meget hurtigt. Man skal nyde hver eneste dag, og det gør jeg. Jeg nyder at være med landsholdet, jeg nyder at gå på banen og træne. Jeg tager det stille og roligt og nyder de fantastiske ting, jeg har i mit liv,« siger Kasper Schmeichel til Eurosport.

