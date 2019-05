Nyheden om Iker Casillas' hjerteanfald har sendt chokbølger gennem fodboldverdenen.

Siden det onsdag eftermiddag kom frem, at den berømte målmand er indlagt på hospitalet, er det væltet ind med hilsner til ham.

Blandt reaktionerne er der en fra Peter Schmeichel, der som bekendt selv har en lang målmandskarriere bag sig.

'Vær stærk, min ven,' skriver den tidligere landsholdsmålmand til Iker Casillas i et opslag på de sociale medier, hvor han har delt et billede af sig selv sammen med Porto-keeperen.

Også Kasper Schmeichel har reageret ovenpå onsdagens hårde besked, og du kan se hans opslag i bunden af artiklen.

'Jeg er chokeret over at læse nyheden. Jeg håber, du er okay, min ven,' skriver landsholdskeeperen på både Twitter og Instagram.

De to er langt fra de eneste, der har sendt varme tanker til den spanske målmand, der under onsdagens træning fik det dårligt og blev hastet på hospitalet, hvor han blev opereret i hjertet.

Herunder er blot et udpluk af de mange stjerner, der har reageret på Twitter:

Simon Mignolet: 'En af de største. Vær stærk'

Gareth Bale: 'Få det godt igen snart, min ven'

Jerome Boateng: 'Jeg håber snart, du får det bedre'

Mesut Özil: 'Sender alle mine tanker til Porto! Jeg håber, alt går godt. Bliv snart rask, Iker Casillas'

Rafael Nadal: 'Kæmpe kram til Iker Casillas lige nu'

Herudover har flere store klubber - herunder Chelsea, Liverpool, Real Madrid og FC Barcelona - sendt deres tanker til den 37-årige spanske målmand.

FC Porto har selv sat ord på situationen fra morgenens træning.

»Træningen blev med det samme afbrudt, så han (Iker Casillas, red.) kunne få hjælp. Målmanden er lige nu på hospitalet i Porto. Casillas har det godt og er stabil,« skriver FC Porto i en pressemeddelelse.

Iker Casillas er en af de største målmænd med et flot cv, der blandt andet byder på tre Champions League-titler. Derudover vandt han VM med Spanien i 2010, ligesom han også har været nomineret til Ballon d'Or.