En straffesparksscoring af Bruno Fernandes afgjorde kampen om Champions League-pladserne til Manchester Uniteds fordel.

I kampen ude mod Leicester med Kasper Schmeichel på mål vandt Manchester United 2-0, og det betyder at de er med i Champions League i næste sæson, mens Leicester slutter uden for Champions League-pladserne.

Mens Leicester i den dybe overtid jagtede en scoring, kostede Kasper Schmeichel målet til 2-0.

Med bolden i fødderne forsøgte han at drible uden om Manchester Uniteds Jesse Lingard, men United-spilleren snuppede bolden fra Schmeichel og kunne score på frit mål, og det betyder, at Leicester ender som nummer fem i Premier League.

Samtidigt vandt Chelsea nemlig 2-0 og Wolverhampton og sikrede sig dermed fjerdepladsen, der også giver adgang til Champions League.

Længere nede gav nederlaget til Wolverhampton en kærkommen mulighed for Tottenham til at nå europæisk fodbold i næste sæson. De skulle i så fald have point mod Crystal Palace, og da den kamp sluttede 1-1, lander Tottenham på sjettepladsen, der giver adgang til Europa League i næste sæson.

I bunden fik Aston Villa et point mod West Ham, og det var nok for dem til at sikre sig en ny sæson i Premier League. Bournemouth gjorde ellers deres arbejde ved at slå Everton i kampen for at overleve, men pointet til Aston Villa sender dem ned i den næstbedste række.

Det samme gælder Watford, der tabte til Arsenal.

Sådan sluttede det i Premier League: