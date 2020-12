I en direkte duel om andenpladsen i Premier League fik Leicester 2-2 mod Manchester United efter sen scoring.

Jamie Vardy sikrede lørdag Leicester 2-2 mod Manchester United i en direkte duel om Premier Leagues andenplads.

Med fem minutter tilbage scorede angriberen det vigtige mål, der betyder, at Leicester holder fast i andenpladsen bag Liverpools førerhold. Stillingen kan dog ændre sig senere på lørdagen.

Vardy havde placeret sig inde foran mål, hvor han modtog en tværpasning og nemt trillede bolden over målstregen.

Kort forinden havde Bruno Fernandes ellers bragt gæsterne fra United foran med 2-1 efter en stikning fra Edinson Cavani.

Portugiseren lagde den dygtigt forbi en chanceløs Kasper Schmeichel i Leicester-målet.

Danskeren havde tidligere i kampen givet fine prøver på sine kvaliteter. Efter en time blev Schmeichel koldblodigt stående og reddede med armen et skud fra Marcus Rashford, der var blevet spillet alene igennem.

Selv samme Rashford havde midtvejs i første halvleg gjort det til 1-0 for et United-hold, der var dominerende og havde gode muligheder for at rejse hjem med fuldt udbytte.

United-manager Ole Gunnar Solskjærs mandskab kan takke sig selv for, at det ikke endte med en sejr.

Det var således et par alvorlige brølere, der førte til Leicesters 1-1-mål efter en halv time.

Først blev der fumlet gevaldigt i United-forsvaret, men bolden kom lidt heldigt nogle meter frem til Bruno Fernandes, der forsøgte at trille bolden mellem benene på en Leicester-spiller. Det lykkedes dog ikke for portugiseren.

I stedet erobrede hjemmeholdet bolden, og Harvey Barnes kunne tordne Leicester på 1-1.

Pointdelingen betyder, at Leicester bevarer andenpladsen med 28 point før lørdagens øvrige kampe. United har 27 point på tredjepladsen.

Liverpool topper Premier League med 31 point.

/ritzau/