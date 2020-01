Aston Villa er klar til Liga Cup-finalen efter 2-1 tirsdag og samlet 3-2 over Kasper Schmeichel og Leicester.

Aston Villa er klar til den engelske Liga Cup-finale på Wembley. Det står klart efter tirsdagens hjemmesejr på 2-1 over Kasper Schmeichel og Leicester.

Da den første kamp sluttede 1-1, vinder Aston Villa samlet med 3-2.

Først inde i kampens tillægstid scorede Aston Villa det afgørende mål.

Kampen begyndte også hektisk med muligheder i begge ender af banen. Allerede efter fem minutter satte Schmeichel en fodparade på bolden efter et farligt indlæg fra venstre.

Leicester var også tæt på et par gange i indledningen, og i det ene tilfælde reddede Villas norske keeper, Ørjan Håskjold Nyland, fornemt nede ved stolperoden.

Det lugtede af et tidligt mål, og det faldt efter 11 minutter. Matt Targett fik bolden i venstre side af feltet, og trods en lidt svær position fandt han plads til at passere Schmeichel med et resolut skud.

Målet betød, at hjemmeholdet overlod mere initiativ til gæsterne. Det gav Leicester chancer undervejs, men Villa havde også muligheder, der kunne have ført til 2-0-målet.

Med godt en halv time tilbage var det tid til at sætte Jamie Vardy på banen. Leicester-topscoreren startede nemlig på bænken efter at have bøvlet med en skade på det seneste.

Et kvarter senere var der udlignet, uden Vardy dog tog del i målet. Harvey Barnes modtog bolden i venstre side af feltet og smækkede et hårdt indlæg på tværs, så Kelechi Iheanacho nemt kunne udligne ved bageste stolpe.

Med 2-2 sammenlagt trak det op til en forlængelse, men to minutter inde i tillægstiden scorede Aston Villa det afgørende mål.

Bolden blev sendt ind i feltet, hvor Trezeguet ved bageste stolpe sendte bolden i mål og blev den store helt.

Schmeichel nåede efterfølgende med frem til et hjørnespark, hvor han gik op i hovedstødsduel, men danskeren blev taberen både i den og i det store billede.

I finalen på Wembley 1. marts venter for Aston Villa nu enten Manchester City eller Manchester United. City vandt den første kamp 3-1 på udebane og er klar favorit til at vinde samlet inden returopgøret onsdag.

/ritzau/