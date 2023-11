Kasper Schmeichel er 37 år. Men han er slet ikke færdig. Faktisk slet ikke tæt på.

Håbet om mange flere slutrunder lever nemlig i landsholdskeeperen, hvis nære ven og landsholdskollega Simon Kjær på 34 for nylig fortalte, at sommerens EM-slutrunde bliver den sidste af den slags i Kjærs karriere.

Sådan har Schmeichel det slet ikke, afslørede han, da B.T. søndag spurgte den aldrende landsholdskeeper til hans tanker om fremtiden på landsholdet.

»Jeg har ingen overvejelser om, at det skal være min sidste i hvert fald. Det håber jeg aldeles ikke, at det skal. Jeg håber, at der er mange flere.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det kan godt være, at Simon siger det, men lad os nu se, om han ikke kan mere,« lød det fra Anderlecht-keeperen.

Og faktisk er der noget i målmanden, der vil modbevise alle dem, der taler om, at han skulle være ved at være færdig.

»For mit eget vedkommende, der har jeg det skide godt mentalt og skide godt fysisk, og jeg tror, at det er noget, mange folk rigtig gerne vil snakke om, når man når den alder, jeg har.«

»Men der bliver jeg sgu lidt trodsig. For jeg har det ikke sådan. Det handler om, at så længe jeg elsker at spille, så længe jeg kan gøre det og gå ud på banen og føle, jeg er den bedste, så bliver jeg ved,« sagde målmanden med 98 landskampe på CV’et.

Han debuterede for godt ti år siden - først som 26-årig - og derfor er der mange oplevelser at hente endnu.

»Jeg elsker det, og der er ikke noget federe. Jeg skulle vente rigtig, rigtig lang tid på at komme på det her hold, synes jeg selv.«

»Så det at kunne spille for Danmark er altid specielt og de oplevelser, jeg har fået ved slutrunder, dem får man aldrig igen, den dag man stopper.«

»Så vil den del af livet være slut, og man bliver aldrig fodboldspiller igen. Så jeg spiller så absolut lang tid, som jeg kan,« understregede Kasper Schmeichel, der i klub-regi tørner ud for Anderlecht.

Her skiftede han til i september, hvor han satte sin underskrift på en etårig aftale med option på yderligere et år.

Står det til Schmeichel kommer der mange flere af den slags kontrakter - og landskampe oveni.