Peter Schmeichel tog i den grad bladet fra munden.

Da han i kølvandet på FC Københavns nederlag til Manchester City tirsdag aften skulle give sin analyse af kampen på tv-kanalen CBS, kom danskeren med en lille stikpille til de danske mestres cheftræner, Jacob Neestrup.

»Neestrup måtte spille de kort, han har, på den bedst mulige måde. Jeg tror, at han – inderst inde – ville have en virkelig god, stærk præstation fra sit hold i dag. Men inderst inde tror jeg ikke, at han selv troede på, de kunne slå Manchester City,« siger landsholdslegenden i indslaget, som du kan se nederst i artiklen.

Da Jacob Neestrup efter kampen mødte pressen, blev han forholdt Schmeichels påstand om cheftrænerens manglende tro på en sejr over de regerende Champions League-vindere.

Det var dog ikke en anklage, han gav meget for eller havde lyst til at kommentere for meget på.

»Det, synes jeg, står for hans egen regning. Vi er havnet i præcis samme mølle, som en 16-17 Premier League-hold også gør, når de møder Manchester City,« indledte han sit svar og understregede endnu en gang:

»Men at han står og siger, at jeg ikke troede på det, det står helt for egen regning.«

Om ikke andet skal der som minimum tro på tingene til, hvis Jacob Neestrup og resten af FC København skal levere miraklet spille sig videre i Champions League.

Et skud får det i hvert fald, når Manchester City venter i returopgøret på Etihad den 6. marts.

