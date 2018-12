Ole Gunnar Solskjær fik en flyvende start som Manchester United-manager, da han i weekenden vandt 5-1 over Cardiff i sin debutkamp.

Men nordmanden – der er blevet ansat for resten af sæsonen efter fyringen af Jose Mourinho - har et stort og hårdt arbejde foran sig, hvis han skal få succes hos 'De røde djævle'.

Det siger Peter Schmeichel, der har tiltro til Solskjærs evner, men samtidig er bekymret over situationen i sin tidligere klub.

»Når du ser på United, virker det, som om meget af kulturen er forsvundet. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at den kommer tilbage igen. Det kommer med Ole. Ole kommer ikke til at tage imod 'lort' fra nogen,« siger United-legenden til BBC ifølge norske VG.

Peter Schmeichel peger også på, at ledelsen i Manchester United har en udfordring i at løse situationen omkring superstjernen Paul Pogba.

Den franske midtbanespiller havde et dårligt forhold til Mourinho, og hans opførsel er ifølge Schmeichel et bevis på nogle af de problemer, som Manchester United slås med.

»Det her (fyringen af Mourinho, red.) bliver fremstillet, som om Pogba har vundet en krig. Det fungerer ikke for mig. Det kan ikke ske for United. Det er uhyre vigtigt, at klubben håndterer denne situation. Pogba – eller andre – kan ikke blive større end klubben,« siger Peter Schmeichel, som måske selv kan være med til at forandre tingenes tilstand i Manchester United.

I hvert fald fortalte danskeren i sidste uge, at han overvejer at søge jobbet som sportsdirektør i klubben.