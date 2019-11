2.700 danske håb vil være på plads mandag aften til at give det danske landshold den bedst mulige støtte i jagten på en EM-billet.

Og der kunne have været flere, hvis det var muligt. DBU fik på ganske kort tid udsolgt af de billetter, der er stillet til rådighed, og det er blevet bemærket hos de danske profiler, at den unikke mulighed med EM på hjemmebane betyder enormt meget for danskerne, ligesom det er for spillerne.

»Muligheden for at spille et EM i vores eget land er så lille for en nation på vores størrelse. At have muligheden for at kvalificere os og give vores fans den oplevelse at spille en kamp eller to i en stor turnering i vores eget land er en kæmpe motivation for os.«

»Hvis vi kan vinde i morgen (mandag aften, red.) eller få et resultat, er jeg sikker på, at de vil få en god aften i Dublin også,« siger Kasper Schmeichel og tilføjer:

Kasper Schmeichel og Christian Eriksen var på plads på pressemødet før kampen mod Irland. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Kasper Schmeichel og Christian Eriksen var på plads på pressemødet før kampen mod Irland. Foto: JOHN SIBLEY

»Det er en kæmpe kamp. Det gælder kvalifikationen til en stor turnering. For mig vil det være min anden store turnering, så det er en enorm kamp og en kamp, som vi kommer til at vinde.«

Samme holdning har Christian Eriksen.

»Det er en meget, meget, meget stor kamp. Vi ved, hvor meget det betyder at spille på landsholdet og at være med til EM i vores eget land, hvor der skal spilles nogle kampe.«

»Det er en kæmpe ting, så vi skal nå dertil. Og for at nå dertil har vi brug for et resultat mod Irland,« forklarer Tottenham-spilleren, som med holdkammeraterne får opfyldt drømmen om EM på hjemmebane med minimum et point på Aviva Stadium.

Christian Eriksen og Kasper Schmeichel var begge med ved sidste års VM, mens Daniel Wass blev siet fra som en af de sidste kandidater.

Han prøvede dog U21-EM i 2011 i Danmark, og det gjorde et stort indtryk.

»Så kan man kun forestille sig, hvor stort det vil være at repræsentere sit land til EM for A-landsholdet i sit eget land foran fansene, sine venner og familie.«

»Det kan slet ikke gøres op i, hvad jeg vil give for at være med. Det handler ikke om penge, men om følelser, og det er bare noget af det største, du kan opnå som fodboldspiller at komme til en slutrunde,« lyder det fra Daniel Wass.