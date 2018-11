Sejren i Nations League er begyndelsen på en ny, spændende tid for fodboldlandsholdet, siger Schmeichel.

Der venter flere store oplevelser for det danske fodboldlandshold, efter at Danmark fredag vandt 2-1 ude over Wales og rykkede op på øverste niveau i Nations League.

Det siger landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, der også glæder sig over, at danskerne med gruppesejren også er sikret en ekstra mulighed for at komme med til EM i 2020.

- Vi er meget tilfredse. Det var det, vi sigtede efter. Vi går en spændende tid i møde med landsholdet.

- Nu er vi sikret playoffkampe, hvis det skulle gå helt galt (i EM-kvalifikationen, red.), som det forhåbentlig ikke gør. Så det var en rigtig vigtig sejr, siger Kasper Schmeichel.

Undervejs havde det danske plankeværk flere vigtige redninger. Han var blandt andet helt oppe i målhjørnet for at redde et frispark fra Gareth Bale, da Danmark førte 1-0.

Det lykkedes dog alligevel for walisernes største stjerne at score. Selv om målet ikke endte med at få betydning, irriterer det Kasper Schmeichel, at han for tredje gang i 2018 skulle hente bolden ud af målet i en landskamp.

- Det er frustrerende, at de scorede, men det er et tegn på, hvor langt vi er kommet, når vi kan stå her og have vundet en Nations League-gruppe med en sejr på udebane og stadigvæk kan være en smule skuffede, siger Schmeichel.

Waliserne havde store tilbud før pausen, men Schmeichel mener, at danskerne sejrede fysisk og taktisk i den intense kamp.

- Når man kommer til et sted som Cardiff med det pres, de lagde, og den intensitet, de spillede med, kommer det højst sandsynligt ikke til at være en køn kamp.

- For vores vedkommende handlede det om at vinde den fysiske kamp ligeså vel som den taktiske kamp. Jeg synes, at vi vandt begge dele, siger målmanden.

I tillægstiden fik han et gult kort for at trække tiden. Dermed har han karantæne i den på papiret ubetydelige kamp mod Irland på mandag i Aarhus.

Det er dog ikke med Schmeichels gode vilje, at han nu kan rejse hjem til Leicester.

- Jeg synes, at dommeren havde en skidt kamp, og endnu en dårlig beslutning koster mig en landskamp, og det er jeg ikke tilfreds med, siger målmanden.

/ritzau/