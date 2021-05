Kasper Schmeichel og Leicester City hentede lørdag én af karrierens største triumfer.

Det gjorde de, da det engelske tophold for første gang i klubbens historie vandt den prestigefyldte FA Cup-turnering med en 1-0-sejr over Chelsea i finalen.

Belgiske Youri Tielemans stod bag den forløsende scoring i det 63. minut.

Den danske landsholdsstjerne leverede flere pragtredninger i opgøret, der blev spillet på Wembley. Efter kampen var det da også en glad målmand, som engelsk tv fangede:

Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH Vis mere Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH

»Jeg er så glad, at jeg ikke kan beskrive det. Sikke en dag. Det er ubeskriveligt. Det er, hvad drømme er lavet af. Jeg har drømt om det, siden jeg var barn.«

Chelsea var uden Andreas Christensen, da den danske forsvarsspiller fortsat sidder ude med den skade, han pådrog sig for nylig.

Kampens dødvande blev brudt efter lidt over en times spil, da Youri Tielemans bankede et regulært drømmehug op i hjørnet til stor jubel hos de fremmødte Leicester-fans.

Chelsea-spillerne mente dog, at Leicesters Ayoze Perez havde ramt bolden med hånden i opspillet. Men efter et VAR-tjek fik målet dog lov til at stå.

To minutter før tid fik Chelsea dog bolden i kassen, men tv-billederne afslørede, at Ben Chilwell var offside i situationen, og derfor blev scoringen annulleret.

Leicester har tabt fire FA Cup-finaler, men aldrig har klubben formået at vinde verdens ældste fodboldturnering – indtil i dag.

Klubben var i FA Cup-finalen i 1949, 1961, 1963 og 1969, men tabte altså dem alle.