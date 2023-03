Lyt til artiklen

Danmarks fem seneste landskampe hedder nederlag til Kasakhstan, sejr over Finland, nederlag til Australien, nederlag til Frankrig og uafgjort mod Tunesien.

Det har fået den danske presse til at bruge de helt store termer i beskrivelsen af nedturen, men Kasper Schmeichel maner til besindighed og mener ikke, at der er noget grundlæggende galt med landsholdet, da B.T. spørger ham.

»I skal også lige slå koldt vand i blodet. Det hele bliver gjort til en fiasko og en skandale, fordi vi lægger det sammen med VM. Ja, det er noget, vi skal være påpasselige og virkelig opmærksomme omkring, men hvis du tager vores udvikling gennem de sidste fire år, specielt siden Kasper (Hjulmand, red.) er kommet, så er det kun gået i en positiv retning.«

Har du nogen forklaring på, hvordan det her sker oven på et VM, hvor der nok har været selvransagelse?

»Nej, det har jeg ikke. Andet end det ikke er godt nok. Vores kropssprog er ikke godt nok. Det starter med en meget tvivlsom kendelse, som vi skal være meget, meget bedre til at håndtere. Vi snakker om i pausen, at hvis de skulle være heldige at få et eller andet, som de gjorde, skulle vi passe på. Vi skulle virkelig grave dybt, det gjorde vi ikke godt nok.«

»I kan prøve at spekulere i alle de ting, I vil, men vi er bare ikke gode nok,« siger Kasper Schmeichel nederlaget på 2-3 til Kasakhstan.

Danmark var foran 2-0 ved pausen, men smed det hele på gulvet.

»Hvis jeg skal tage min ældre kasket på, er det her en pissegod lærestreg. For vi snakker om i pausen, at vi ikke må tage noget som helst for givet. Det er ligegyldigt, hvem du spiller mod. På internationalt niveau kan alle ramme den lige i røven, eller de kan få en kendelse, som kan vende kampen. Vi havde chancerne i første halvleg til at lukke kampen, men udnyttede dem ikke,« lyder det fra Kasper Schmeichel, som fortsætter:

»Hvis vi skal kunne bruge denne kamp til noget som helst, er det, at vi har noget at referere til, hvis vi nogensinde står i den situation og er heldige nok til igen at føre 2-0 ved pausen,« lyder det fra Schmeichel, inden han slutter med ordene:

»Vi skal have overblik nok til at sige, at fodbold går i bølger. Der kommer til at være svære perioder, vi kan ikke bare komme ind og altid kontrollere en kamp mod Kasakhstan på udebane. Men vi skal være bedre. Der er absolut ingen undskyldninger, jeg har sagt 100 gange nu, at vi skal være bedre end det her.«