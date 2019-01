At Peter Mikkelsen var meget populær, er der ikke nogen tvivl om.

Den tidligere topdommer sov onsdag aften ind efter længere tids kamp mod sygdom, og siden er det væltet ind med pæne ord om Peter Mikkelsen, der to gange i 1990'erne fik papir på, at han var 'verdens bedste fodbolddommer'.

Blandt dem der har sat nogle ord på Peter Mikkelsen, er den tidligere landsholdsstjerne Peter Schmeichel.

'Det gør mig så ondt at høre, at Peter Mikkelsen, en af de bedste fodbolddommere nogensinde, er gået bort,' skriver den tidligere Manchester United-keeper.

I am so sad to hear that Peter Mikkelsen, one of the best football referees ever, sadly has past away. Thank you for always being fair on and off the pitch. #RIP pic.twitter.com/yrn16qOpti — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) 30. januar 2019

Og han sender også en hilsen til Peter Mikkelsen i opslaget.

'Tak fordi du altid var fair både på og udenfor banen,' skriver Peter Schmeichel om dommeren, der blev 58 år.Og han er langt fra den eneste, der skriver nogle ord om den tidligere dommer. Det samme gør Superligaklubben Brøndby IF i et opslag på Twitter.

'Du var verdens bedste dommer. Du havde respekt fra spillere, trænere nationalt og internationalt,' skriver klubben og fortsætter:

'Tak for at være en del af - og et forbillede i - verdens smukkeste spil. Hvil i fred, Peter Mikkelsen. Æret være dit minde.'

Du var verdens bedste dommer. Du havde respekt fra spillere, trænere nationalt og internationalt. Tak for at være en del af - og et forbillede i - verdens smukkeste spil. Hvil i fred, Peter Mikkelsen. Æret være dit minde. — Brøndby IF (@BrondbyIF) 30. januar 2019

Også TV 2 Sports kommentator, Thomas Kristensen, sender et par ord afsted om Peter Mikkelsen, som han roser for sin personlighed.

'En gennemført gentleman og en af verdens bedste fodbold dommere, all time, er gået bort. R.I.P. Peter Mikkelsen,' skriver han i et opslag på Twitter.

Peter Mikkelsen havde siden 2009 kæmpet en mod en kræftsygdom. Han blev gennem sygdomsforløbet lam i venstre side, og var derfor lænket til sin kørestol.

Det startede med et lille hul i panden, der fik ham til at gå til hudlægen. Det blev skrabet væk, men da hudlægen ikke fik det hele med, blev Mikkelsen pludselig ringet op fra Herlev Hospital og bedt om at komme forbi.

En gennemført gentleman og en af verdens bedste fodbold dommere, all time, er gået bort. R.I.P. Peter Mikkelsen. https://t.co/yf27tIldhu — Thomas Kristensen (@ThomasKTV2) 30. januar 2019

Det viste sig, at han havde fået modermærkekræft, og Peter Mikkelsen fik fjernet op mod 60 yderligere modermærker på kroppen. Derfra fik han flere operationer, men onsdag tabte han kampen mod kræftsygdommen.

Det var den tidligere topdommer Kenn Hansen, der på sin Twitter-profil meddelte, at Kim Mikkelsen var gået bort.

'Peter Mikkelsen er til aften sovet stillet ind efter lang tids sygdom omgivet af familien. Familien ønsker ikke spørgsmål, så det beder jeg alle respektere. Peter var ud over Danmarks bedste dommer nogensinde et unikt væsen & en af mine bedste venner. Han vil savnes verden over,' skrev Kenn Hansen onsdag aften.

Siden er det væltet ind med hilsner og kondolencer under opslaget, og i skrivende stund har Kenn Hansens opslag fået over 100 kommentarer.