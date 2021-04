Den danske målmand deler for tiden omklædningsrum med Premier Leagues skarpeste angriber, Kelechi Iheanacho.

Kasper Schmeichel og resten af Leicester-mandskabet har aldrig været i tvivl om Kelechi Iheanachos kvaliteter.

Det siger den danske keeper til Sky Sports, efter at nigerianeren mandag aften fortsatte målformen, da han blev matchvinder i holdets 2-1-sejr over Crystal Palace.

Den 24-årige angriber har nu scoret 14 mål i sine seneste 14 kampe og lavet flere kasser end nogen andre i Premier League siden begyndelsen af marts.

Dermed er han endelig begyndt at vise sine evner efter en relativt sløv start, siden han skiftede til Leicester fra Manchester City i 2017.

- Man ser hans kvalitet hver eneste dag (til træning, red.). Jeg tror, det har handlet om, at han lige skulle finde sine fødder her hos Leicester, lige som det altid ville blive svært for ham at have Jamie Vardy foran sig.

- Men al ære og respekt til ham. Han har arbejdet så hårdt til træning, hver eneste dag siden han ankom. Alle de ting, vi ser nu, gør han til træning. Han havde bare brug for en smule held og et mål til at give ham selvtilliden.

- Alle i omklædningsrummet er så glade for at se, hvordan hans hårde arbejde nu betaler sig, siger Kasper Schmeichel.

Den danske målmand sender efter sejren mandag aften også store roser afsted til manager Brendan Rodgers, der har ført holdet til en øjeblikkelig tredjeplads i Premier League foran store klubber som Chelsea, Liverpool og Tottenham.

- Brendan har gjort det vidunderligt for os. Han kom ind, da vi havde brug for en identitet efter vores fantastiske mesterskab.

- Vi var lidt en blanding mellem et kontrahold og et hold med fokus på boldbesiddelse, og vi vidste ikke helt, hvad vi var, men han har givet os sådan en tydelig identitet.

- Det var lige, hvad vi havde brug for, så jeg kan ikke rose ham nok for hans arbejde, siger Schmeichel.

Leicester kan se frem til at deltage i næste års Champions League, hvis holdet kan holde fast i tredjepladsen i Premier Leagues sidste fem runder.

/ritzau/