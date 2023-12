Frustrationerne var store, da ordene fløj ud.

Kasper Schmeichel forsvarede først sin sviner af en bolddreng i San Marino og kaldte det en del af gamet og ganske normalt, når man har spillet i England, men siden sagde han undskyld.

I et nyt interview med DR går den danske keeper endnu engang ind i situationen.

Det danske landshold var i store vanskeligheder mod miniputnationen, hvor der stod 1-1 på tavlen i EM-kvalifikationskampen.

Undervejs fik han ytret: 'Give me the ball, you fucking prick.' Oversat til dansk: 'Giv mig bolden, din fucking lille lort'.

»Når noget betyder så meget, som det danske landshold gør for mig, så påvirker det hele dit liv, om du vinder eller taber. Det kan gør ondt og nage mig i månedsvis, indtil vi har en mulighed for at sætte det på plads igen. Og ja, der er ingen undskyldninger, jeg sagde noget, jeg ikke skulle have sagt. Jeg skal ikke sidde at sige, at det var på grund af frustrationer, det var garanteret en blanding af en masse ting. Men det skulle jeg selvfølgelig aldrig have sagt,« siger han til DR.

Danmark endte med at vinde kampen mod San Marino med 2-1 og vandt senere kvalfikationspuljen, hvilket også var forventet, idet den på papiret var meget svag.

Kasper Schmeichel og det danske landshold kan således se frem til et EM i Tyskland til sommer, hvor England, Slovenien og Serbien venter.