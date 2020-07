VAR mig her og VAR mig der.

Endnu engang lykedes det for fodboldens ny-indførte video-dommer-teknologi at stjæle overksrifterne. Det skete i gårsdagens Premier League-opgør mellem Manchester United og Aston Villa.

Og det er den danske målmandslegende Peter Schmeichel godt træt af.

»Undskyld, men der er ikke straffe. VAR fortsætter med at være en joke,« reagerede Schmeichel på Twitter efter, at Manchester United fik tildelt et tvivlsomt straffespark i kampen.

epa08537564 Ezri Konsa (L) of Aston Villa in action against Bruno Fernandes (R) of Manchester United during the English Premier League match between Aston Villa and Manchester United in Birmingham, Britain, 09 July 2020. EPA/Oli Scarff/NMC/Pool EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Foto: Oli Scarff/NMC/Pool Vis mere epa08537564 Ezri Konsa (L) of Aston Villa in action against Bruno Fernandes (R) of Manchester United during the English Premier League match between Aston Villa and Manchester United in Birmingham, Britain, 09 July 2020. EPA/Oli Scarff/NMC/Pool EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Foto: Oli Scarff/NMC/Pool

Efter 27 minutters spil dømte dommer Jon Moss straffe til Manchester United, efter at Bruno Fernandes tilsyneladende blev fældet i feltet.

Men tv-billederne viste, at det faktisk var portugiseren, der begik en ulovlighed i feltet ved at træde på Aston Villas Ezri Konsa.

Men dommen blev ikke ændret selv efter et VAR-gennemsyn, som iøvrigt ikke umiddelbart virkede grundigt. Det var i hvert fald hurtigt overstået.

»Hvad er meningen med VAR, når man ikke retter en klar og tydelig dommerfejl som den der,« lød det derfor fra VAR-vrede Schmeichel, som jo ellers må betegnes som United-mand med tanke på hans fortid som mangeårig målmand i klubben, og hans status som klubambassadør.