Kasper Schmeichel, Pierre-Emile Højbjerg og Simon Kjær udgjorde top-3 ved kåringen af årets fodboldspiller.

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel er af Spillerforeningen blevet kåret som Årets Mandlige Fodboldspiller for andet år i træk.

Det oplyser foreningen torsdag på sin hjemmeside.

Det er de mandlige, danske fodboldspillere, der har stemt, og altså valgt Leicester-anføreren som årets bedste.

Schmeichel tager med 36,5 procent af stemmerne lige nøjagtig titlen foran Tottenhams Pierre-Emile Højbjerg, der fik 35 procent af stemmerne. Simon Kjær, der spiller i AC Milan, er nummer tre med 28,5 procent af stemmerne.

- Det er en stor ære igen. Og en overraskelse må jeg sige, med det stærke felt der har været. Så det er en rigtig stor ære.

- Det betyder en hel masse, at det er ens kolleger, der har stemt på mig. Med de spillere, jeg var oppe imod, der begge har præsteret helt exceptionelt i det her år. Det gør det rigtig specielt, siger Kasper Schmeichel til Spillerforeningens podcast, "Spiller Til Spiller".

Foruden titlerne for 2019 og 2020 blev Kasper Schmeichel også kåret som Årets Mandlige Fodboldspiller for 2016.

- En målmand bliver nødt til at være stabil og have et højt bundniveau, og det føler jeg selv, at jeg har haft over mange, mange år nu, og det tror jeg også, at de hold, jeg spiller på, sætter pris på. At de ved, hvor de har mig, og hvad de kan forvente af mig, siger 34-årige Kasper Schmeichel.

Nummer to i kåringen, Pierre-Emile Højbjerg, har gang i en forrygende sæson hos Tottenham. Og det har Schmeichel også bemærket.

- Pierre har jo altid været et exceptionelt talent og har en mentalitet og en fantastisk attitude til fodbold og sit arbejde. Og havde den her afstemning måske været om seks måneder - med det år, han har gang i med Tottenham - så så det måske meget anderledes ud, lyder det.

Onsdag blev Pernille Harder kåret som Årets Kvindelige Fodboldspiller. Det var sjette gang i træk og syvende gang i alt.

/ritzau/