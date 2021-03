28 millioner kroner.

For den pris får du dig en villa på 342 kvadratmeter, 14 værelser, en hall med pejs, tre opholdsstuer og havudsigt. Men nu er det for sent at slå til.

Peter Schmeichel satte familiens villa på Strandvejen i Espergærde til salg i oktober sidste år, men i januar var den kæmpe villa allerede taget af salgslisten igen, skriver Helsingør Dagblad.

»Det er dog ikke fordi huset er blevet solgt. Men fordi familien ikke har kunnet finde en anden bolig, der matchede deres krav,« siger ejendomsmægler Claus Borg til det lokale medie.

Schmeichel-familien er påvirket af, at boligerne er få på markedet når det gælder den helt dyre klasse.

Claus Borg melder, at der ellers var stor interesse for den 28 millioner kroner dyre villa. Ifølge ham skal man ikke lade sig narre af det høje millionbeløb, der faktisk er relativt billigt hvis man sammenligner med, hvad villaer af den kaliber koster når man kommer længere ind mod København.

Peter Schmeichel har haft villaen siden 2007 og familien bliver boende på Strandvejen i Espergærde en rum tid endnu. Ejendomsmægleren kan ikke afvise, at boligen bliver sat til salg endnu, men kan fortælle, at Schmeichel-familien lige tænker lidt over deres fremtidige boligsituation.

Hvis villaen bliver sat til salg igen, skal der sættes noget af beløb af til anskaffelsesprisen. Men man skal også være klar på, at der skal lægges godt 22.000 kroner til side hver måned til skatter med mere.