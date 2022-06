Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det danske landsholds suveræne førstevalg på målmandsposten, Kasper Schmeichel, havde det store smil og snakkelysten fremme efter den småsensationelle 2-1-sejr over Frankrig i Paris.

Men et spørgsmål driblede han alligevel elegant udenom.

I 11 sæsoner har han med stor succes vogtet buret i Premier League-klubben Leicester. Men næste sommer udløber hans kontrakt – og det ligger lidt i kortene, at det bliver punktummet for hans tid hos 'The Foxes'.

Men 35-årige Schmeichel har – må man forstå – ingen tanker gjort sig om tiden efter sommeren 2023.

»Nej, ingen. Overhovedet ingen. Lige nu er jeg med landsholdet, og så skal jeg på ferie,« lød det fra Schmeichel.

»Lige nu har jeg været involveret i … jeg tror, det er 60 kampe i denne sæson. Så nu glæder jeg mig til de tre næste landskampe, og så skal jeg på ferie!«

Denmark's goalkeeper Kasper Schmeichel (L) celebrates with Denmark's defender Rasmus Kristensen after winning the UEFA Nations League - League A Group 1 first leg football match between France and Denmark at the Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on June 3, 2022. (Photo by Franck FIFE / AFP) Foto: FRANCK FIFE Vis mere Denmark's goalkeeper Kasper Schmeichel (L) celebrates with Denmark's defender Rasmus Kristensen after winning the UEFA Nations League - League A Group 1 first leg football match between France and Denmark at the Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on June 3, 2022. (Photo by Franck FIFE / AFP) Foto: FRANCK FIFE

Kasper Schmeichel var for nylig tæt på en flot milepæl i sin Leicester-karriere. Han kunne have rundet 150 Premier League-starter i streg.

Men bemærkelsesværdigt nok blev han efter kamp nummer 149 bænket – for første gang i tre år.

Og selvom humøret fredag var højt, kunne man godt fornemme en vis irritation, da den kamp blev bragt op.

»Sådan er livet. Det er, som det er, og jeg kan ikke gøre noget ved det nu. Jeg er ikke én, der kigger så meget på tal, så jeg var ikke klar over, at det var SÅ tæt på, før ugen før kampen.«

På mandag er han – medmindre en sjælden skade indtræffer – med garanti med i Hjulmands startopstilling, når Danmark møder Østrig i Wien.