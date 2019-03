Peter Schmeichel er ikke i tvivl. Ole Gunnar Solskjær har imponeret så meget, at han bør været favorit til at blive den permanente løsning som Manchester United-manager.

Nordmanden er lige nu en midlertidig løsning på posten, men han har taget United med storm med blot et enkelt nederlag i 15 kampe, og derfor er der ved at rejse sig et krav fra fansene om, at Solskjær er manden, der over de næste år skal føre ’De røde djævle’ tilbage blandt verdens allerbedste klubber.

Og ifølge United-legenden Peter Schmeichel bør nordmanden da også være favorit til at få jobbet.

»Han må være topkandidat nu,« konstaterer han i et interview med Press Association Sport, hvor han samtidig afslører, at det kom bag på ham, at Solskjær i sin tid fik chancen, da Jose Mourinho blev fyret.

Foto: MATTHEW CHILDS

»Jeg havde ikke set udnævnelsen af Ole komme – det var en virkelig stor overraskelse, at de valgte ham.«

»Jeg troede, de ville gøre noget andet. Du ved – nogle af de tidligere spillere, som har haft større klubber, og som har været i klubben (Manchester United, red.), men er fra andre dele af Europa,« siger Peter Schmeichel.

Den tidligere danske landsholdsmålmand fastslår dog, at han hele tiden har haft et godt øje til Ole Gunnar Solskjærs evner på trænerbænken.

»Hans potentiale som træner var allerede tidligt meget, meget tydeligt. Det var meget tydeligt, at han ville blive en rigtig god træner,« lyder det fra Schmeichel om Solskjær, som tidligere har trænet Manchester Uniteds reserver, Molde og Cardiff.