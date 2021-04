Det er 33 år siden, at Schalke 04 senest rykkede ud af Bundesligaen. Tirsdag skete det igen.

Schalke 04 rykker ud af den bedste tyske fodboldrække for første gang siden 1988 og for fjerde gang i klubbens historie.

Det står klart, efter at det kriseramte hold tirsdag aften tabte 0-1 på udebane til Arminia Bielefeld.

Schalke-træner Dimitrios Grammozis, der overtog posten i sidste måned som den femte cheftræner i denne sæson, er ærgerlig over nedturen.

- Det er en meget bitter tid for alle Schalke-tilhængere, siger Dimitrios Grammozis ifølge Reuters.

- Det er brutalt og skuffende, at vi nu ved med sikkerhed, at vi skal ned i den næstbedste række. Trods skuffelsen er vi nødt til at kigge fremad og stille et hold, der kan gøre vores fans stolte igen, siger han.

Da slutfløjtet lød, kunne man se Schalke-spillere græde, bande eller kigge chokerede eller tomt ud i luften.

I løbet af hele sæsonen har Schalke, der blandt andre råder over målmanden Frederik Rønnow i truppen, kun formået at vinde to kampe.

Det efterlader holdet på sidstepladsen med 13 point op til pladsen, der kunne have sikret playoff om at undgå nedrykning.

Der resterer fire spillerunder af Bundesligaen, og der er dermed 12 point at spille om.

/ritzau/