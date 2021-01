Christian Gross håber, at forstærkninger i transfervinduet vil være den rette medicin for sejrsløse Schalke.

Schalke 04 flirter alvorligt med en nedrykning fra Bundesligaen, og storklubben er på vej mod at tangere en bedrøvelig rekord for flest bundesligakampe i træk uden sejr.

Klubbens nyeste cheftræner, Christian Gross, tror dog på bedre tider. Det kræver bare et enkelt eller to pletskud på transfermarkedet i januar.

Det siger Christian Gross, efter at han lørdag debuterede med et 0-3-nederlag på udebane til Hertha Berlin.

- Jeg håber stadig, at vi kan hente en eller to spillere, som kan give os den rette indstilling, siger Gross ifølge AFP.

Klubben har allerede sikret sig Arsenal-forsvarsspilleren Sead Kolasinac på en lejeaftale for resten af sæsonen.

Schweizeren Christian Gross er den fjerde cheftræner til at stå i spidsen for Schalke i Bundesligaen i denne sæson, selv om der blot er spillet 14 ud af 34 spillerunder. Tidligere har David Wagner, Manuel Baum og Huub Stevens stået på holdets sidelinje uden at kunne føre holdet til sejr.

Ifølge Gross kunne den længe ventede sejr være kommet lørdag, men Schalke-spillerne var for uskarpe.

- Vi bliver nødt til at være mere kyniske foran mål, for vi kommer ikke til at få lige så mange chancer i de kommende kampe, som vi fik mod Hertha Berlin, så vi skal udnytte de muligheder, vi får, siger cheftræneren ifølge klubbens hjemmeside.

Schalkes seneste ligasejr daterer sig til 17. januar sidste år. De efterfølgende 30 ligakampe har holdet ikke vundet, og Schalke er nu bare en enkelt kamp mere uden sejr fra at tangere Tasmania Berlins rekord for flest bundesligakampe i træk uden sejr. Den rekord har stået siden 1965/66-sæsonen.

Men ikke alle tilhængere af Tasmania Berlin, der i dag spiller i den femtebedste række, ønsker at få fjernet den kedelige rekord fra historiebøgerne. Derfor mødte flere af klubbens fans op foran Det Olympiske Stadion i Berlin for at støtte Schalke-spillerne før lørdagens kamp mod Hertha.

Tasmania Berlins formand, Almir Numic, er splittet på spørgsmålet om, hvorvidt han håber, at Schalke tangerer rekorden på lørdag i hjemmekampen mod Hoffenheim.

- Som Dortmund-fan vil jeg ikke have noget imod, hvis Schalke fortsætter med ikke at vinde og ender med at rykke ned. Men på den anden side er rekorden en del af vores historie i Tasmania Berlin.

- Vores eneste sæson i Bundesligaen var for over fem årtier siden, men vi er stadig på den nationale dagsorden, uden vi behøver at gøre reklame for os selv, siger klubformanden ifølge AFP.

Schalke har skrabet fire point sammen i indeværende sæson og har syv point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

