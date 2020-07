Som fodboldspiller er der nogle ting, man bare ikke gør. En af de ting kunne være at iføre sig en rivaliserende klubs trøje.

Ikke desto mindre er det, hvad Schalke 04's walisiske spiller Rabbi Matondo er blevet taget i at gøre. Og hans handling har ikke fået en god modtagelse i den tyske klub.

For efter der i weekenden var lagt en video på Instagram, hvor den 19-årige offensivspiller kunne ses i et træningscenter iført en gul trøje tilhørende lokalrivalerne fra Borussia Dortmund, har Schalkes sportslige leder, Jochen Schneider, givet Matondo klar besked.

»Jeg gjorde det klart for Rabbi Matondo i telefonen, hvad vi tænker om sådan en overilet handling. Han er blot 19 år, men han burde ikke have gjort det,« siger han og tilføjer:

Rabbi Matondo tager sig til hovedet. Samme reaktion har Schalkes sportslige leder, Jochen Schneider, nok haft, da han så billedet af klubbens offensive spiller. Foto: INA FASSBENDER Vis mere Rabbi Matondo tager sig til hovedet. Samme reaktion har Schalkes sportslige leder, Jochen Schneider, nok haft, da han så billedet af klubbens offensive spiller. Foto: INA FASSBENDER

»Det er blevet gjort klart for ham, at han er nødt til at vise den rigtige reaktion oven på sin dårlige opførsel både på og uden for banen,« er Jochen Schneider citeret for på Twitter ifølge journalist på Sky Sport i Tyskland Dirk g. Schlarmann.

Efterfølgende har Matondo selv lavet et opslag på Twitter, hvor han undskylder for sin opførsel.

'Trøjen var min nære ven Jadon Sanchos. Jeg bar den, fordi det var Jadons, og ikke fordi den havde noget at gøre med Dortmund. Jeg gjorde det uden at tænke over konsekvenserne, og hvor oprørt jeg ville gøre mange mennesker. Der er ingen undskyldning for min umodenhed,' skriver waliseren blandt andet og tilføjer:

'Jeg vil bare sige, hvor ked af det, jeg er, til alle, der er blevet stødt og oprørt af mine handlinger. Jeg kan kun love alle i klubben, at jeg vil være 100 procent dedikeret til Schalke og altid har været det, siden jeg kom til klubben,' lyder det i opslaget fra den 19-årige Schalke-spiller.

A sincere apology. To @s04 and all the fans. pic.twitter.com/RjUqpPIVFL — Rabbi Matondo (@rabbi_matondo) July 15, 2020

19-årige Rabbi Matondo har spillet i den tyske klub siden 2019, da han skiftede fra Manchester City.

I den netop overståede Bundesliga-sæson spillede waliseren 20 kampe for klubben fra Ruhr-distriktet.

I de 20 kampe blev det til to scoringer for den 19-årige offensivspiller.

Schalke 04 måtte dog alligevel tage til takke med en skuffende placering som nummer 12 efter sæsonens 34 kampe, mens Borussia Dortmund kunne glæde sig over ligaens andenplads.