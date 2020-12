Bundesligaklubben var søndag få minutter fra at tage sin første sejr efter 26 ligakampe i træk uden.

17. januar. Så langt tilbage i kalenderen skal man bladre for at finde Schalke 04's seneste sejr i Bundesligaen.

Siden er 26 ligakampe i træk endt med, at holdet fra Ruhr-distriktet er gået fra banen med maksimalt et point.

Men søndag så Schalkes forfærdelige stime ud til at blive brudt på udebane mod Augsburg. Da stadionuret rundede 90 minutter, var Schalke således foran 2-1, men det var ikke nok.

Augsburg udlignede, sørgede for pointdeling og forlængede Schalkes sejrstørke.

Schalke fik en grim start på opgøret, da angriber Mark Uth kort inde i kampen efter en hovedstødsduel mistede bevidstheden, mens han stadig hang i luften, og landede skidt.

Uth blev udskiftet, og kun cirka et kvarter efter sendte Schalkes Suat Serdar bolden i eget net.

Men Schalke kæmpede, og i anden halvleg begyndte tingene at gå gæsternes vej. Benito Raman udlignede cirka fem minutter efter pausen, og få øjeblikke efter fik Augsburgs Florian Niederlechner sit andet gule kort.

Schalke udnyttede overtallet til ti minutter senere at bringe sig i front. Nassim Boujellab stod for den forløsende scoring.

Schalke holdt fast i føringen, men to minutter inde i overtiden gik det galt. Augsburgs Marco Richter steg til vejrs og headede et indlæg i kassen til 2-2.

Det efterlod gæsterne måbende, og lidt efter var ondt tæt på at blive værre. Målmand Ralf Fährmann måtte således diske op med en god redning for at afværge endnu en Augsburg-scoring.

Schalke fik en sidste mulighed, da dommeren dybt inde i overtiden gav gæsterne et frispark lidt udenfor Augsburg-feltet, men Omar Mascarells forsøg røg lige over mål.

Frederik Rønnow var ikke med for Schalke. Den danske målmand sidder fortsat ude med den hofteskade, der også afholdt ham fra at spille mod Bayer Leverkusen i sidste weekend.

/ritzau/