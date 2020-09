David Wagner er fortid i Schalke 04, der har tabt sine to første ligakampe med en samlet målscore på 1-11.

En forfærdelig start på sæsonen i Bundesligaen koster nu David Wagner jobbet som cheftræner i Schalke 04.

Tyskeren er blevet fyret med øjeblikkelig virkning, skriver klubben fra Ruhr-distriktet søndag på Twitter.

Schalke indledte sæsonen med et ydmygende nederlag til Bayern München på 0-8 og tabte lørdag 1-3 til Werder Bremen.

Det blev altså dråben, der fik bægeret til at flyde over for Schalke-ledelsen, som i sidste sæson også måtte se klubben spille samtlige kampe efter coronapausen - og adskillige inden - uden at vinde en eneste gang.

Schalke nåede at sætte en negativ klubrekord på 16 ligakampe i træk uden sejr, som altså stadig tæller opad.

David Wagner blev ansat i maj 2019 og startede som cheftræner fra starten af 2019/20-sæsonen.

Han har tidligere stået i spidsen for engelske Huddersfield, som han førte op i Premier League i 2017. Det lykkedes i første omgang Wagner at holde klubben i den bedste engelske række, men i 2018/19-sæsonen begyndte det at gå ned ad bakke.

Wagner blev fyret i Huddersfield i januar 2019, og klubben endte med at rykke ned.

/ritzau/