Manchester United måtte lørdag klare sig uden klubbens danske stjerneangriber, den skadede Rasmus Højlund, da Fulham kom på besøg på Old Trafford.

Og det gik ikke så godt. Især ikke for Højlunds direkte afløser som frontangriber, Marcus Rashford.

Den engelske stjerne leverede en uhyre svag indsats i 1-2-nederlaget, og det blev for meget for den svenske tv-ekspert Bojan Djordjic, der har en fortid i Manchester United - og i øvrigt også i AGF.

Efter kampen rasede Djordjic på svensk tv.

Bojan Djordjic bliver provokeret over Marcus Rashford. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

»Det har været sådan her hele sæsonen. Man har altid undskyldt ham, for han kommer fra Manchester, fra egne rækker, han er 'en af os'. Men sådan her vil en spillende fan aldrig optræde,« lød det fra ham på svenk Viasat ifølge Aftonbladet.

Det er især manglen på presspil hos Rashford, der får Bojan Djordjic til at se rødt.

»Det er provokerende for mig at se. Jeg har beskyttet ham gang på gang, men hvorfor skal jeg beskytte ham mere? Ja, han har talent og kvaliteter, men han fylder 27 år - han er ikke 17 år længere. Den tid er forbi,« lyder det fra tv-eksperten - der havde en sidste konklusion, han skulle af med:

»Det gør ondt på mig at sige, men sælg Marcus Rashford!«