'It's coming home', gjaldede de engelske fodboldfans under VM i Rusland. Fodboldfeberen i det engelske lever i bedste velgående, især efter Englands 3-2-sejr over Spanien i Sevilla mandag aften.

I efterdønningerne for kampen er der dog to ting, der har stjålet opmærksomheden.

Den ene er Real Madrid-stjernen Sergio Ramos, der på tv-billeder (som du kan se øverst i artiklen) er fanget i en situation med Manchester Citys Raheem Sterling, hvor det ser ud som om, englænderen bliver trådt på.

Den anden er såmænd også Sergio Ramos, men denne gang er han i modtagerens rollen. I det 12. minut af mandagens Nations League-kamp blev Ramos høstet af engelske Eric Dier, der spiller for Tottenham.

Eric Dier har netop sat tackling ind på Sergio Ramos. Foto: CARL RECINE Vis mere Eric Dier har netop sat tackling ind på Sergio Ramos. Foto: CARL RECINE

Midtbanespilleren tog en lang spurt i retningen af Ramos, der stod med bolden på sin egen baglinje. En ufarlig situation.

Og så sagde det ellers klask i et dunder af en glidende tackling, der kastede en velfortjent ostemad af sig til den engelske slider.

Men flere engelske medier skriver om, hvordan Dier bliver hyldet netop denne tackling, og derfor er han også blevet spurgt ind til det på et efterfølgende pressemøde.

»Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi respekterer vores modstandere, men på samme tid, når kampen er i gang, er det hver mand for sig, og vi må sætte en fod i jorden, markere os og være aggressive,« siger Eric Dier ifølge Mirror.

Eric Dier var ganske uforstående over, at han skulle have gult kort i situationen. Foto: CARL RECINE Vis mere Eric Dier var ganske uforstående over, at han skulle have gult kort i situationen. Foto: CARL RECINE

Og hvem har han blandt andre fundet inspirationen til at fuldføre sådan en plan? Naturligvis ingen ringere end Sergio Ramos.

»Ramos er en af de bedste nogensinde. Han gør alt så godt, men på samme tid sætter han foden i jorden, og han lader dig ikke drille ham.«

»Jeg synes, Ramos er et godt eksempel på det. Vi skal være på samme måde,« siger Eric Dier.

England blev nummer fire til VM i Rusland, da de tabte semifinalen til Kroatien og efterfølgende bronzekampen til Belgien. I deres Nations League-gruppe ligger de nummer to efter Spanien og foran Kroatien.