Ronaldos fødder plejer at tale for sig selv.

Men nu vil hans fans høre mere om superstjernens vigtigste arbejdsredskab efter et foto fra saunaen er blevet delt.

Her kan man se Ronaldos fødder med sort negellak, og det har fået en del af de 578 millioner Instagram-følgere til tasterne.

De er meget i vildrede om, hvorfor neglene var endt sådan.

Todo dia uma foto do Cristiano Ronaldo na sauna... No que será que o homem tava pensando? pic.twitter.com/WInzS608Vz — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 15, 2023

Det er dog langt fra noget nyt fænomen, og Ronaldo er ved flere lejligheder blevet set med negelakkken - helt tilbage i 2010 blev det spottet første gang.

Den nu 38-årige Al-Nassr-spiller er kendt for at optimere på alle tænkelige punkter, og hos tyske Bild har man en mulig forklaring på neglene.

Det kan nemlig være for at beskytte neglene, der sommetider kan lide ret hård last, når fødderne bruges så meget og med så stor kraft, som det er tilfældet for Ronaldo.

Det kan selvfølgelig også være i æstetisk øjemed for den selvbevidste portugiser.

Ronaldo har scoret 11 gange i ti kampe i den saudiarabiske liga, men det giver ikke så meget omtale, som da han lavede kasser på samlebånd i Premier League, Serie A og La Liga.