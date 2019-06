Maurizio Sarri stopper som manager i den engelske fodboldklub Chelsea og bliver cheftræner i Juventus. Sarri har fået en treårig kontrakt med Juventus.

Det oplyser begge klubber søndag på deres hjemmesider.

Sarri nåede dermed kun en enkelt sæson i Chelsea, som han førte til en tredjeplads i Premier League samt en titel i Europa League.

Ifølge Chelsea sker skiftet efter Sarris eget ønske. Italieneren havde to år tilbage af kontrakten med London-klubben, og derfor skulle Juventus købe Sarri fri af kontrakten.

Chelsea-direktør Marina Granovskaia forklarer på klubbens hjemmeside, at Sarri havde et stærkt ønske om at vende tilbage til hjemlandet og komme tættere på sin familie.

I den forgangne sæson har Sarri og Chelsea været igennem lidt af en rutsjetur. Resultaterne var gode i starten, men der opstod et formdyk omkring nytår.

Alligevel endte det hele med en flot europæisk titel og en tredjeplads lige efter de urørlige engelske tophold, Liverpool på andenpladsen og mestrene fra Manchester City.

Undervejs har Sarri trods de umiddelbart på papiret stærke resultater stået på mål for megen kritik blandt andet for spillestilen og sin mandskabspleje.

60-årige Sarri har tidligere været træner i den italienske klub Napoli. Han skiftede sidste sommer til Chelsea efter tre år i Napoli.

I Juventus overtager han trænersædet fra en anden italiener, Massimiliano Allegri.

Allegri er blevet sat i forbindelse med flere andre klubber – heriblandt Chelsea – men italieneren sagde torsdag, at han vil tage et års pause fra fodbold for at lade batterierne op og fokusere på sin familie.

