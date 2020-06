Juventus-træner Maurizio Sarri savner skarphed hos Cristiano Ronaldo og de øvrige individualister på holdet.

Napoli slog onsdag aften overraskende Juventus i pokalfinalen i italiensk fodbold.

Napoli vandt den italienske pokalturnering efter straffesparkskonkurrence. Den ordinære spilletid endte 0-0.

Juventus-træner Maurizio Sarri, som endnu ikke har vundet en titel i Italien, mener ikke, at nederlaget i pokalfinalen skyldes taktikken.

Derimod mener Sarri, at flere af holdets individualister som Cristiano Ronaldo er et stykke fra topformen på grund af den flere måneder lange coronapause.

- Ronaldo er i samme form som de andre - som Paulo Dybala og Douglas Costa. Han mangler den skarphed, som gør ham god, siger Sarri ifølge AFP.

Italieneren hæfter sig ved, at udfordringerne ikke lykkes for tiden for Ronaldo og de øvrige offensive profiler.

- Det er skuffende for klubben, spillerne og vores fans, men lige nu kan vi ikke gøre så meget mere, for vi mangler skarpheden.

- Jeg sagde ikke meget til spillerne efter kampen. Jeg var sur og skuffet ligesom dem, og på sådan et tidspunkt er det bedst at holde mund, siger Sarri.

Mens der var bitterhed at spore hos Juventus, så var det modsatte gældende hos Napoli, hvor Gennaro Gattuso snuppede sin første titel som træner.

Napoli-præsident Aurelio De Laurentiis valgte at udskifte Carlo Ancelotti som cheftræner i december. I stedet overtog Gattuso rollen.

- Det lå i luften, at vi skulle vinde. Siden Gattuso kom til klubben, har mange ting ændret sig, og alle står sammen om ham, om klubben og om Napoli, siger De Laurentiis ifølge Football Italia.

Napoli vandt i januar også over Juventus i Serie A. Lørdag genoptages ligaen efter coronapausen.

/ritzau/