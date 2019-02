Med en 2-0-sejr over Tottenham fastholder Chelsea-manageren, at det var rigtigt at bænke Kepa Arrizabalaga.

Chelsea-manager Maurizio Sarris beslutning om at bænke førstemålmand Kepa Arrizabalaga under onsdagens Premier League-kamp mod lokalrivalerne fra Tottenham var berettiget.

Det siger Maurizio Sarri efter Chelseas 2-0-sejr.

- Jeg mener, at det var den rigtige beslutning (at bænke ham, red.). Kepa traf den forkerte beslutning, siger Maurizio Sarri, da han bliver spurgt, om det var rigtigt at lade Arrizabalaga sidde over i så vigtig en kamp.

- Når man er ung, begår man fejl. Men man er nødt til at forstå sine fejl, siger Maurizio Sarri og henviser til søndagens Liga Cup-finale mellem Chelsea og Manchester City.

Maurizio Sarri ville skifte Kepa Arrizabalaga ud, kort før kampen mod City skulle afgøres i en straffesparkskonkurrence, men spanieren nægtede at lade sig udskifte.

Sent mandag meddelte Chelsea, at klubben havde tildelt målmanden en bøde på en uges løn.

Onsdagens 2-0-sejr med Willy Caballero i mål betyder, at Chelsea holder sig til i kampen om en plads i top-4, der giver adgang til Champions League i næste sæson.

Efter en periode med skuffende resultater gik bulletinerne fra London på, at Sarri kunne forvente en fyring, hvis holdet igen skuffede, men det blev altså til tre tiltrængte point i stedet.

- Det var en virkelig vigtig kamp, eftersom vi kæmper for top-4, siger Maurizio Sarri.

Chelsea-manageren understreger, at den spanske målmand fortsat er holdets førstevalg, og at han snart vil være tilbage mellem stolperne.

