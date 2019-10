I kampens sidste kvarter fik Juventus vendt Champions League-opgøret mod russiske Lokomotiv Moskva.

Juventus' træner, Maurizio Sarri, roser sit hold for at holde hovedet koldt efter at have været bagud i 77 minutter mod russiske Lokomotiv Moskva i Champions Leagues gruppe D.

Det siger den italienske træner, efter at Juventus i kampens sidste kvarter scorede to mål og vandt 2-1 hjemme i Torino.

- Det blev en svær kamp, da vi kom bagud. Men vi var gode til at holde hovederne kolde.

- Vi vidste, at vi kunne komme tilbage i kampen, siger Maurizio Sarri.

Den argentinske angriber Paulo Dybala stod for begge Juventus' mål, der faldt i det 77. og 79. minut.

- Det var ikke en exceptionel dag. Vi spiller hver tredje dag, så en stille kamp kan ske, siger Sarri.

Lokomotiv Moskva kom foran efter 30 minutter på mål af russiske Aleksej Mirantsjuk.

Russeren var efter kampen træt af, at holdet ikke kunne lukke opgøret.

- Vi blev trætte og mistede fokus til sidst. Juventus er et farligt hold, og de straffede os for det, siger Aleksej Mirantsjuk.

/ritzau/AFP