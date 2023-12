Efter en skidt afslutning på sæsonen står det klart, at Santos rykker ud af den bedste brasilianske række.

I klubbens 111 års historie var Santos aldrig rykket ud af Brasiliens bedste fodboldrække.

Men natten til torsdag dansk tid skete det. Santos rykkede ned. Santos tabte 1-2 hjemme til Fortaleza i sidste spillerunde og tager billetten ned i den næstbedste række sammen med tre andre hold.

Dermed er der kun to klubber, der aldrig er rykket ud af den bedste række i Brasilien. Det er Flamengo og Sao Paolo.

Santos er en af de mest traditionsrige klubber i Brasilien, og store spillere som Pele, Neymar, Robinho og senest Rodrygo har optrådt for den ikoniske klub.

Nedrykningen sker, under et år efter at Pele døde 29. december 2022 i en alder af 82 år.

Santos, som var uden sejr i de fem sidste kampe af sæsonen, endte på 17.-pladsen med 43 point, da Bahia vandt 4-1 over Atlético Mineiro. Dermed sluttede Bahia et enkelt point over Santos.

I de seneste år har Santos kæmpet med en dårlig økonomi, og det er en af årsagerne til de skuffende resultater.

I toppen af rækken vandt Palmeiras det brasilianske mesterskab for anden sæson i træk.

Gremio endte på andenpladsen og sagde farvel til angriberen Luis Suarez. Den tidligere FC Barcelona-angriber scorede to mål i 3-2-sejren over Fluminense.

/ritzau/