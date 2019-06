Endnu en straffesparkskonkurrence skulle til for at finde en vinder i kvartfinalen i Copa America.

Manchester Uniteds udskældte angriber Alexis Sánchez sendte Chile videre ved Copa America efter straffesparkskonkurrence.

For anden gang i kvartfinalerne ved Copa America skulle der en straffesparkskonkurrence til for at finde en vinder efter et 0-0-opgør.

Natten til fredag slog Brasilien Paraguay ud efter straffesparkskonkurrence, og natten til lørdag gjorde de forsvarende mestre i turneringen, Chile, det onde ved Colombia.

Straffesparkskonkurrencen endte 5-4 til Chile, hvor Colombias William Tesillo var den eneste, der missede et straffespark.

Chile fik et mål annulleret efter 73 minutter af den ordinære kamp, efter at dommeren måtte bruge videosystemet VAR.

Arturo Vidal havde scoret, men dommeren vurderede, at bolden havde ramt en chilensk arm forinden.

/ritzau/